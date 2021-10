73. Liederabend in Schloss Ettersburg

Ettersburg. Johannes Weisser singt in Schloss Ettersburg Lieder von Grieg, Schumann und Mahler, am Flügel begleitet von Daniel Heide.

Nach längerer (Corona-)Pause kehrt auch der Lyrische Salon am Sonntag, 10. Oktober, 17 Uhr, mit einem Liederabend von Johannes Weisser und Daniel Heide in den Gewehrsaal von Schloss Ettersburg zurück. Der norwegische Bariton eröffnet den Konzertreigen: mittlerweile ist es der 73. Liederabend im Schloss. Weissers Stimme ist ein markanter Bariton, der Vortrag mit jeder Faser gefühlt und empfunden. Neben Lied-Meisterwerken wie Schumanns Liederkreis op. 24 und Mahlers Rückert-Liedern singt Weisser norwegische Lieder von Edvard Grieg. So werden Lieder nach Texten von Hans-Christian Andersen zu hören sein. red

Tickets: https://schlossettersburg.de