74-Jährige auf zu schnellem Mofa – Erneut Enkeltrick-Anrufe – Portemonnaie in Spielhalle erleichtert

Die Meldungen der Polizei für Weimar.

74-Jährige fährt zu schnelles Mofa fährt viel zu schnell

Beamte der Polizei Weimar unterzogen am Dienstagvormittag (19.10.2021) die Fahrerin eines Mofas in Buttelstedt einer Verkehrskontrolle. Einen Führerschein konnte die 74-jährige Lenkerin des Mopeds nicht vorweisen. Sie wies die Beamten darauf hin, dass sie den für ihr Mofa auch nicht bräuchte. Die erläuterten der Dame, dass dies nur der Fall sei, wenn das Zweirad auch tatsächlich nicht schneller als die angegebenen 25km/h fahre. Die Beamten aber fuhren mit teilweise mit fast 50 km/h hinter der Frau her, bis sie die Kontrolle durchführten. Zur abschließenden Klärung wurde das Fahrzeug sichergestellt. Ein Gutachter muss nun die Klassifizierung des Gefährtes vornehmen.

Mehrere gescheiterte Versuche mit Enkeltrick

Immer wieder versuchen unbekannte Trickdiebe, an die Ersparnisse von vor allem älteren Mitmenschen zu kommen. Wiederholt erhielten Weimarer Senioren in den vergangenen Tagen laut Polizei Anrufe von angeblich völlig aufgelösten Familienangehörigen, die nach einem verursachten Verkehrsunfall in Untersuchungshaft säßen und nur nach Zahlung einer hohen fünfstelligen Kaution frei kommen würden. Den Angerufenen war diese Masche allerdings mittlerweile bekannt. Beim Hinweis, die Polizei einzuschalten, wurden die Anrufe jeweils abrupt beendet.

Überwachungskamera filmt dreisten Dieb

Ein noch unbekannter Mann machte sich gestern Nachmittag am Rucksack eines Gastes einer Weimarer Spielhalle zu schaffen. In dem Rucksack stieß er schnell auf die Geldbörse des geschädigten 62-Jährigen. Aus dieser entnahm er laut Polizei 100 Euro, bevor er sie wieder zurück räumte. Die Auswertung der Überwachungsvideos soll nun Aufschluss zur Identität des Diebes geben.