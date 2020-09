76 neue Gesichter am Weimarer Klinikum

Das gab es am Sophien- und Hufeland-Klinikum Weimar noch nie: Insgesamt 76 neue Beschäftigte haben am 1. September ihre Tätigkeit aufgenommen. Am traditionellen Begrüßungstag, der zu Beginn eines jeden Monats durchgeführt wird, hat sich mit 38 neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereits die Hälfte der Neuen beteiligt. Unter ihnen waren auch 16 Absolventen der Pflegeschule.

„Der Bedarf an gut ausgebildetem Pflegepersonal steigt stetig. Daher sind wir froh, dass so viele Schüler auch nach dem Examen unserem Klinikum treu bleiben“, sagt Pflegedirektorin Diana Fiedler. Die Vertreterin der größten Berufsgruppe des Klinikums betont zudem: „Uns liegt eine attraktive Ausgestaltung des Pflegeberufs sehr am Herzen. Wir sehen uns dadurch bestätigt, dass zwei ehemalige Pflegekräfte an unser Haus zurückgekehrt sind.“ Die Evangelische Pflegeschule des Klinikums begrüßt in diesen Tagen 23 junge Frauen und Männer. Erstmals werden die Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr als Pflegefachfrau beziehungsweise als Pflegefachmann ausgebildet. Die sogenannte generalistische Pflegeausbildung führt die drei bislang eigenständigen Berufe – Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie Altenpflege – in einer gemeinsamen neuen Ausbildung zusammen.

Schulleiterin Rosmarie Grunert sieht ihr Team dafür gut gerüstet: „Wir haben uns intensiv auf die neuen Inhalte vorbereitet, uns softwaretechnisch auf den neuesten Stand gebracht und uns verstärkt mit unseren Kooperationspartnern ausgetauscht.“ Gleichzeitig freut sich die Schulleiterin darüber, dass wieder zahlreiche neue Schüler gewonnen wurden. „Das zeigt uns, dass der Pflegeberuf bei jungen Menschen hoch im Kurs steht und die Ausbildung in unserem Haus gut nachgefragt ist.“

Ab sofort werden erstmals zwei Klassen in einem Jahr ausgebildet. Nach dem 1. September beginnt fortan eine weitere Klasse am 1. März ihre Ausbildung. Für Letztere gibt es noch freie Plätze.