77 777 777. Essenportion

Ausgerechnet das Zeltprovisorium der Weimarer Mensa hatte sich das Studierenden-Werk für die Ausgabe der 77 777 777. Portion Mittagessen ausgesucht, die seit der Wiedergründung von Studentenwerken in den Mensen und Cafeterien hergestellt wurde. Jubiläumsgast war Kaya Peters, ein Urbanistik-Student der Bauhaus-Universität Weimar.

Jens Winkler und Sebastian Hollnack gratulierten dem Jubiläumsgast für das Studierendenwerk mit einem kostenlosen Mittagessen und einem Gutschein für die nächsten Besuche in gastronomischen Einrichtungen des Studierendenwerks. „Wir sind sehr stolz darauf, in den nunmehr fast 30 Jahren unserer Geschichte in allen unseren Mensen und Cafeterien diese beachtliche Zahl verkünden können“, so Hollnack. Das spreche für die Qualität der Speisezubereitung, eine ungebrochene Nachfrage sowie ein abwechslungsreiches und attraktives Angebot. Von den über 77 Millionen Portionen wurden etwa 80 Prozent der Portionen an Studierende verkauft.

In der Zelt-Interimslösung in Weimar werden in der Vorlesungszeit momentan täglich rund 800 Essenportionen an Studierende und Hochschulmitarbeiter ausgegeben. Zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen hinter den Kulissen für die Ausgabe von zwei verschiedenen Gerichten. Zubereitet werden diese in den Mensen in Jena nach Weimar transportiert.