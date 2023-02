800 Euro für den Weimarer Ferienpass

Conny und Ansgar Brokamp (v.r.) überreichen die Spende in Höhe von 800 Euro vom Crêpes-Stand am Weimarer Weihnachtsmarkt an René Röthlich von der Bürgerstiftung.

Weimar. Conny und Ansgar Brokamp vom Crêpes-Stand überreichen Spende an Weimarer Bürgerstiftung.

Zugunsten des Kinder- und Jugendfonds der Weimarer Bürgerstiftung überreichten Conny und Ansgar Brokamp (von rechts) am Donnerstag eine Spende in Höhe von 800 Euro. Gesammelt wurde das Geld am Crêpes-Stand „Crêpes D’accord“ am Weihnachtsmarkt. „Wir spenden regelmäßig für Kinder“, sagt Conny Brokamp, nennt beispielsweise das Kinderhaus oder Tasifan. „Das Geld soll in Weimar bleiben und Kinder unterstützen.“ Konkret verwendet werden soll die Spende in diesem Jahr für den Weimarer Ferienpass, sagt Stefanie Lachmann von der Bürgerstiftung, die mit René Röthlich (links) den symbolischen Spendenscheck entgegennahm. Mit dem Spendenziel von 10.000 Euro will die Stiftung den Ferienpass in diesem Jahr unterstützen.