Weimar. Seit Dienstag wird eine 81-Jährige aus Weimar vermisst. Laut Polizei könne eine Gefährdung der Frau nicht ausgeschlossen werden.

Seit Dienstagmittag, 13 Uhr, wird die 81-jährige Gisela Nicolai aus Weimar vermisst. Wie die Polizei informierte, sei die Frau in einem Pflegeheim Am Alten Flughafen in Weimar untergebracht und kehrte vom Spaziergang nicht mehr zurück. Sie ist ca. 1,60m groß, von schlanker Statur und trägt eine Brille. Des Weiteren trägt sie eine schwarze Steppjacke, eine blaue Jeanshose und dunkelblaue knöchelhohe Schuhe.

Die 81-Jährige sei schwer dement und eine Gefährdung könne nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet daher um Mithilfe aus der Bevölkerung. Ein Bild der Vermissten veröffentlichte die Polizei hier.

Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter 03643 - 882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de oder jede andere Polizeidienststelle.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.