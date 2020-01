Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

84-Jährige verletzt zurückgelassen: Unfallfahrer schnell ermittelt

84-Jährige verletzt zurückgelassen: Unfallfahrer schnell ermittelt

Nachdem am frühen Silvester-Abend in Bad Berka eine 84-jährige Fußgängerin überfahren und dann verletzt durch den Unfallverursacher zurückgelassen wurde, hat die Polizei das Fluchtfahrzeug nach dem Hinweis einer Zeugin gefunden.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Opel Astra, der vorn Unfallspuren aufwies. Dessen Halter und alleiniger Nutzer konnte alkoholisiert an seiner Anschrift festgestellt werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt und beim Beschuldigten wurden zwei Blutentnahmen veranlasst.

Graffiti-Schmierer gestellt

Spaziergänger konnten am Mittwoch gegen 9.15 Uhr in der Leonhard-Frank-Straße in Weimar einen 39-jährigen Mann beim Besprühen einer Hausfassade stellen. Eine gute Personenbeschreibung führte zum Ergreifen des Täters in der Umgebung. Es erfolgte eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Einbrecher am Neujahrstag

Am Neujahrstag kam es in den Mittagsstunden zu einem Einbruch in der Herrmann-Löns-Straße in Weimar in ein leerstehendes Einfamilienhaus. Nachbarn bemerkten die offenstehende Haustür. Die Beamten konnten keinen Täter mehr feststellen. Die Haustür mit Glaselementen wurde beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Entwendet wurde nach ersten Angaben nichts.

Verbotener Böller

Am späten Mittwochabend wurde in der Moskauer Straße in Weimar ein 36-jähriger Mann kontrolliert. Er führte einen nicht zugelassenen Sprengkörper mit sich. Die sogenannte „La Bomba“ wurde sichergestellt und on der Polizei mitgenommen. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.