850 Unterschriften für Corona-Sonderprämie

Eine Corona-Sonderprämie in Höhe von 1500 Euro für jeden Beschäftigten: Mit dieser Zielstellung fordert die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Geschäftsführung der Zentralklinik Bad Berka zu Tarifverhandlungen auf.

Wie der Thüringer Verdi-Gewerkschaftssekretär Hannes Gottschalk in einer Presseinformation mitteilte, sollten mit dieser Zahlung „die besonderen Leistungen und die außergewöhnlichen Belastungen der Beschäftigten honoriert werden.“ Völlig zu Recht, so Gottschalk, fordern die Beschäftigten im Gesundheitswesen eine finanzielle Anerkennung für die erschwerten Arbeitsbedingungen in der Pandemie: dauerhaftes Tragen von Schutzkleidung, hohe Flexibilität, Einsatz in anderen Bereichen, deutlich intensivere Pflege der Patienten – und nicht zuletzt die ständige Angst, sich selbst oder Familienangehörige zu infizieren.

In mehreren Krankenhäusern in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt würden entsprechende Zulagen gezahlt, unterstrich Gottschalk. Die Zentralklinik gehöre zu denen, die seit Beginn der Pandemie noch keine Prämie überwiesen hätten. Dass die Mitarbeiter dies nicht hinnehmen, hätten sie verdeutlicht, indem binnen zwei Wochen mehr als 850 Beschäftigte den Aufruf unterschrieben, der der Geschäftsführung übergeben wurde.