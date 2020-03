Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

90. Blutspende für Bürgermeister

Bad Berka. Auch in Zeiten von Corona bleibt es wichtig, dass sich weiterhin genügend Blutspender finden. Mit gutem Beispiel ging am Donnerstag Bad Berkas Bürgermeister Michael Jahn voran, der einen Spendetermin des Instituts für Transfusionsmedizin in der Ilmtalklinik wahrnahm. Für den regelmäßigen Spender Jahn war es bereits das 90. Mal, dass er zur Ader gelassen wurde. In Sachen Gesundheit war der Bürgermeister auch am Freitagvormittag aktiv, als er in einem Livestream via Facebook über die aktuellen Konsequenzen der Corona-Pandemie in der Region informierte.