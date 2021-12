91-Jähriger kollidiert mit Gabelstapler - Junge Mopedfahrerin verletzt

Apolda Das sind die Meldungen der Polizei für Apolda und das Weimarer Land.

Dutzende Meter Kupfermaterial und mehrere Gasanschlüsse gestohlen

Zwischen dem 15. September, 17 Uhr, und dem 16. Dezember, 7.30 Uhr kam es in Apolda, in der Bergstraße, zum Diebstahl auf einer Baustelle. Unbekannte hatten die Hauseingangstür aufgebrochen, um in das Innere zu gelangen. Hier schnitten sie 35 Meter frisch verlegtes Kupferkabel heraus und demontierten mehrere Gasanschlüsse, welche ebenfalls aus Kupfer bestanden. Ferner wurde eine so genannte Tigersäge entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Das Beutegut wird mit einem Wert von ca. 800 Euro angegeben.

91-Jähriger kollidiert mit Gabelstapler

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes In der Robert-Koch-Straße in Apolda kam es am 16. Dezember gegen 13.30 Uhr zu einem Unfall. Ein 41-Jähriger, der gerade dabei war, seinen Sattelzug mit einem Gabelstapler zu entladen, hatte sein Fahrzeug kurz verlassen und dabei die Staplergabeln im hochgefahrenen Zustand belassen. Ein 91jähriger BMW-Fahrer bemerkte dies nicht und stieß mit seinem Fahrzeug in Höhe der Frontscheibe gegen den Stapler, so dass die Frontscheibe komplett zerstört wurde. Am BMW entstand daraufhin ein Schaden von ca. 1.200 Euro. Der Gabelstapler wurde nicht beschädigt und niemand verletzt.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Junge Mopedfahrerin verletzt

Am 16. Dezember gegen 13.30 Uhr fuhr eine 17jährige Mopedfahrerin in der August-Bebel-Straße in Apolda und wollte über den Schrönplatz geradeaus in die Friedrich-Engels-Straße fahren. Dabei rutschte sie aufgrund des zum Kopfsteinpflaster wechselnden Straßenbelages und wegen nasser Fahrbahn mit ihrem Fahrzeug weg, stürzte und verletzte sich am Bein. Am Moped entstand leichter Schaden. Zur Abklärung wurde die junge Frau ins Robert-Koch-Krankenhaus gebracht.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Unfall mit Schulbus: Autofahrer mit Hubschrauber in Klinik