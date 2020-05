Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

95 Jahre Verein für Schwerhörige in Weimar

Vor genau 95 Jahren wurde in Weimar der Schwerhörigenverein von 40 schwerhörigen Bürgern unter Vorsitz von Pfarrer Alexander Wessel gegründet. Die geplanten Feierlichkeiten müssen wegen der Corona-Pandemie verschoben werden, doch solle das Gründungsjubiläum nicht vergessen und im Stillen gewürdigt werden, teilte Steffen Schilling, Vorsitzender des Ortsvereins, mit. Geplant war eine Jubiläumsveranstaltung mit 102 Mitgliedern des DSB-Ortsvereins Weimar und vielen Gästen am Samstag, 16. Mai, in Schloss Ettersburg sowie ein Gedenkgottesdienst für Gründervater Pfarrer Alexander Wessel am Sonntag, 17. Mai, in seiner alten Wirkungsstätte, der Weimarer Jakobskirche, unter Leitung von Superintendent Henrich Herbst und Pfarrer Hardy Rylke. Wegen der Corona-Krise werde die Feier auf den Herbst verschoben.