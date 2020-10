A4: Paketfahrzeuge auf Rastplatz aufgebrochen

Am Sonntag meldeten sich Paketdienstfahrer bei der Autobahnpolizei und zeigten Einbrüche in ihre Lkw auf der A 4 an. Beide Tatorte befanden sich auf dem Rastplatz Eichelborn Süd in Fahrtrichtung Dresden.

Wie die Polizei am Montag informierte, haben unbekannte Täter am Sonntagmorgen einen Lkw-Anhänger aufgebrochen. Im Frachtraum wurden mehrere Pakete aufgerissen und deren Inhalt entwendet. Der Lkw stand seit Samstag 22.30 Uhr auf dem Rastplatz.

Bei einem anderen Fall ist bisher unbekannt, ob Pakete vom aufgebrochenen Lkw-Anhänger gestohlen wurden. Dieser Lkw wurde vom Fahrer Samstag gegen 22.10 Uhr auf dem Rastplatz geparkt.

Hinweise auf den oder die Täter oder von ihnen genutzte Fahrzeuge liegen derzeit nicht vor.

