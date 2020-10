Abende für Talente und Philosophen im Weimarer Projekt Eins

„Open Stage“ im Projekt Eins erlebt am Wochenende eine Neuauflage.

Weimar. Das Deutsche Institut für Kabarett und Kleinkunst (Dikuk) lädt am 30. Oktober und 1. November zu zwei Veranstaltungen in die Schützengasse.

Zwei Veranstaltungen im „Projekt Eins“ in der Schützengasse plant das Deutsche Institut für Kabarett und Kleinkunst (Dikuk) für Freitag- und Sonntagabend. Los geht es am 30. Oktober ab 21 Uhr mit „Open Stage“: Diese Veranstaltungsreihe bietet Künstlern aus diversen Sparten die Chance, ihr Können live vor Publikum zu präsentieren. Dabei haben die Organisatoren nicht nur Musiker im Visier, sondern auch Talente aus den Bereichen Comedy, Prosa, Lyrik oder Zauberei sind willkommen. Das Dikuk bittet allerdings um Voranmeldung per Mail.

Für den Sonntag, 1. November, ist ein philosophischer Gesprächsabend in lockerer Atmosphäre unter dem Titel „Sein und Jazz“ geplant. Ausgangspunkt ist das Buch „Durch alles Leben geht ein Du“ von Marius Tölzer, in dem das menschliche Leben als ein „immerwährendes Gespräch mit der Welt“ interpretiert wird. Lukas Maier am Klavier gibt dem Abend einen musikalischen Rahmen.

Freitag, 30. Oktober, 21 Uhr, Open Stage; Sonntag, 1. November, 19 Uhr, „Sein und Jazz“, Projekt Eins, Schützengasse 2, Anmeldungen für Open Stage: kleinkunst-institut@posteo.de