Abholservice der Bücherei vor dem Start

Nach der großen Inventur bieten die Stadtbibliothek und ihre Außenstelle in Schöndorf ab 1. Februar Lesefutter über den neuen Bestell- und Abholservice an. Leser können erstmals am Montag und dann immer montags bis freitags bevorzugt per E-Mail oder telefonisch von 10 bis 16 Uhr maximal zehn Medien bestellen. Für das Abholen können sie einen Wunschtermin frühestens am Folgetag vereinbaren. Die Medien werden dann zur selben Uhrzeit verpackt und kontaktlos vor Ort übergeben. Bei E-Mail-Bestellungen erhalten die Leser eine Bestätigung.

Um sicher zu gehen, dass das Gewünschte auch vorrätig ist, sei es ratsam, sich vor der Bestellung im Online-Katalog der Bibliothek über die Verfügbarkeit zu erkundigen. Eine Gewähr bietet das indes nicht. Wer keine konkreten Lesewünsche hat, kann sich von den Mitarbeitern eine Auswahl zusammenstellen lassen. Die Ausgabe der Medien erfolgt in der Hauptstelle am Seiteneingang Humboldtstraße. Die Rückgabe von Medien ist zunächst weiter ausgesetzt, erinnerte die Stadtbücherei. Per Mail möglich seien auch die Verlängerung von Jahreskarten sowie Neuanmeldungen. red

Stadtbibliothek: 03643 / 762 70101, stadtbuecherei@stadtweimar.de; Schöndorf: 03643 / 489 8253,

bibo-schoendorf@stadtweimar.de