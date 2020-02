Abrakadabra in Sachsenhausen

Manege frei für die 20. Saison beim FCS. 36 närrische Sachsenhäuser und jede Menge Tanzmäuse haben schon am ersten Faschingsabend rund drei Stunden lang ihr Publikum begeistert.

Viel konnte nicht schiefgehen im Saal der Gaststätte „Zu den Kastanien“: Die 72 Sitzplätze waren lange vorher ausverkauft, das Programm saß nach erfolgreicher Generalprobe am vorigen Samstag sowie dem ersten Durchlauf vor Publikum am Sonntagnachmittag, gedacht vor allem für die Senioren des Dorfes.

Treue zum Motto und Liebe zum Detail werden beim FCS traditionell hochgehalten. In diesem Jahr ist es der „Zirkus Sachsenhausen“, und für den Direktor, den jeder Zirkus braucht, konnte es natürlich nur einen Kandidaten geben: Daniel Möller, den die Clubmitglieder zu ihrem neuen Präsidenten gewählt haben. Er teilte sich die Moderations-Aufgabe mit Silvio Preißer, Andreas Roskosz, Christin Scheide und Johanna Jordan – je nachdem, wer gerade Zeit hatte oder mit Umziehen beschäftigt war, denn sie alle agierten natürlich auch aktiv auf der Bühne.

Auf Büttenreden verzichtet Sachsenhausen schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Für die Lacher des Abends sorgten einige Bühnensketche, so etwa das bewährte Duo „Elfriede und Trude“, dargestellt von Silvio Preißer und Andreas Roskosz. Bei Preißers ist der Fasching Familiensache: Silvios Frau Katrin reimte als „Klofrau“ unbefangen nicht nur über ihre „Geschäfte“. Sie hatte als CO 2 -Ausstoß (pro Kopf und pro Kilo) kontrollierende Dienstleisterin die ersten großen Lacher auf ihrer Seite: 5 Kunden gleich eine Kuh. Sohn Martin gehört zum Technik-Team: Im Trio mit Joachim Schaarschmidt und Niclas Winkler kümmert er sich um Beschallung, Musik-Einspieler und Licht – und nach dem Bühnenprogramm auch um die Disco, wobei es für den DJ mehr Kandidaten gibt.

Heiterkeit lösten, wie nach den letzten Jahren nicht anders zu erwarten, die drei selbstproduzierten Einspiel-Filmchen aus. In einem versuchte sich Hans Kühne als „Peter Lustig“ an diversen Zirkus-Jobs wie Jongleur oder Dompteur. Zwei andere waren als etwas andere Werbeclips angelegt, einer für die gastgebende Gaststätte mit dem neuen Wirt René Winkler im Mittelpunkt, der andere für das Autohaus Ribbe.

Noch drei Mal ist das Spektakel zu erleben: Für die Samstage (8. und 22. Februar) gibt es noch ein paar Restkarten, der Freitag (21. Februar) ist so gut wie ausverkauft. Beginn ist jeweils 20.11 Uhr. Am 23. Februar setzt der Kinderfasching ab 15 Uhr den Schlusspunkt. In den Wochen danach gibt es noch einen FCS-internen Saison-Abschlussabend, bei dem traditionell schon das Motto für das nächste närrische Jahr festgelegt wird.