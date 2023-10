Buttelstädter Kindergarten hat neuen Matschspielplatz: Abriss und Neubau in lediglich einer Woche

Buttelstedt. Der Buttelstedter Kindergarten Et & Fin weiht seinen neuen Matschspielplatz ein – nach der Winterpause startet das wässrige Vergnügen wieder im nächsten Mai.

So simpel es sich damit spielt, so beliebt ist es seit jeher beim Nachwuchs: Matsch hat eine magische Anziehungskraft auf die Jüngsten. Das weiß auch der Kindergartens Et & Fin in Buttelstedt.

Alter Matschspielplatz begann zu bröckeln

Als der Neubau vor zehn Jahren eröffnet wurde, gehörte auf dem Außengelände denn auch ein Matsch-Spielplatz zur Ausstattung. Inzwischen war dieser jedoch baufällig geworden, Steine bröckelten. Und an manchen stellen schaute bereits die Armierung heraus. jetzt allerdings ist das für den Kindergarten kein Problem mehr. Denn dieser tage konnte die Einrichtung des Trägerwerk Soziale Dienste eine neue Matschstrecke einweihen.

Die glückliche Fügung, um das Projekt voranzubringen, hieß Björn Bottin. Der Vater aus dem Elternbeirat ließ seine guten Kontakte zur Baufirma Kratzer aus Orlishausen im Landkreis Sömmerda spielen. Diese trat Anfang September trotz chronisch voller Auftragsbücher mit einem Vier-Mann-Trupp in Buttelstedt an. Abriss und Neubau waren dort eine Sache von nur rund einer Woche. Für die Bauarbeiter war das eine schöne Abwechslung. Sie genossen das etwas andere Projekt und die teils neugierigen kleinen Zuschauer.

In den neuen Matschplatz des Kindergartens wurden insgesamt rund 17.000 Euro investiert. Davon kamen 7500 Euro vom Förderverein der Einrichtung. 1500 Euro steuerte die beauftragte Firma Kratzer als Sponsorleistung bei. Den Rest trägt die Landgemeinde als Eigentümer der Immobilie.

Nachwuchs hat den Neubau schon in Beschlag genommen

Aktuell werden insgesamt 80 Sprösslinge bei Et & Fin betreut. Mit Ausnahme der jüngsten Krippenkinder, für die die Matschstrecke noch nicht geeignet ist, nahmen alle anderen die Neukonstruktion bereits mit Begeisterung in Beschlag. Sie bauen Dämme und nutzen das Wasser an warmen Tagen zur Erfrischung, berichtet Erzieherin Beate Lipinski. Für die Eröffnung dichtete das Kindergarten-Team eigens das Lied „Danke für diesen guten Morgen“ in „Danke für diese Matschstrecke“ um und bedankte sich bei allen, die dieses Projekt möglich gemacht haben.

In der kalten Jahreszeit wird das Wasser nun allerdings abgestellt, um ein Einfrieren der Anlage samt ihrer Pumpstation zu verhindern. Im Mai kommenden Jahres startet im Buttelstedter Kindergarten dann die neue Matschsaison. Das Anwassern wird in jedem Jahr mit einem Fest gefeiert.