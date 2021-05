Absage des Rosenfestes Kranichfeld offiziell

Kranichfeld. Mit dem Thüringer Tanzverband haben die Kranichfelder bereits mit dem Planungen für das Tanz- und Rosenfest 2022 begonnen.

Jetzt hat es die Stadt Kranichfeld amtlich gemacht: Zum zweiten Mal in Folge muss das 142. Rosenfest im Juni aufgrund der Corona-Umstände ausfallen. „Lange haben wir an dem Gedanken festgehalten, mit passenden Maßnahmen ein Rosenfest in irgendeiner Form zu organisieren“, sagte Bürgermeister Enno Dörnfeld. Allerdings lassen die aktuelle Entwicklung des Infektionsgeschehens, die derzeit geltenden Verordnungen, das geänderte Infektionsschutzgesetz, die bundeseinheitliche Notbremse, Kontaktbeschränkungen, Abstandsregeln und Ähnliches nicht mehr an ein solches Fest im Sommer 2021 glauben – zumal feststehende Planungstermine inzwischen weit überschritten seien. Die Kosten für notwendige Corona-Schutzmaßnahmen würden überdies den finanziellen Rahmen des gesamten Rosenfestes weit übersteigen.

„Umso mehr freuen wir uns auf den Tag, an dem ein fröhliches Rosenfest wieder unbeschwert möglich sein wird“, betonte auch Rosenkönigin Jana Graffmann, deren Amtszeit verlängert wird. Das, so die Hoffnung der Kranichfelder, sollte vom 17. bis 19. Juni kommenden Jahres wieder der Fall sein. „Gemeinsam mit dem Thüringer Tanzverband haben wir bereits mit der Planung des Tanz- und Rosenfestes 2022 begonnen“, sagte Susanne Mnich vom Kultur- und Tourismusamt.