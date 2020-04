Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Absage für Schülereinsatz im Juni

Der Schülerfreiwilligentag findet nicht wie geplant am 4. Juni statt. Die Ehrenamtsagentur der Bürgerstiftung Weimar reagiert damit auf die Information aus dem Thüringer Bildungsministerium, wonach bis zum Schuljahresende am 17. Juli alle Bildungseinrichtungen angewiesen worden sind, sämtliche Klassenfahrten sowie Tage des Lernens am anderen Ort abzusagen.

Die Vorbereitung sei schon weit gediehen: 450 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Weimarer Schulen waren angemeldet, rund 20 Einsatzstellen geworben, erste Gruppeneinsätze von Klassenverbänden vermittelt, Gelder bewilligt und Oberbürgermeister Peter Kleine als Schirmherr bestätigt.

Die Ehrenamtsagentur will den Einsatzstellen nun anbieten, ihre geplanten Aktionen an einzelne Ehrenamtliche weiter zu vermitteln, damit die Vorhaben umgesetzt werden können. „Aktivitäten im Freien sollten unter den gegebenen Regeln möglich sein, auch in Erwartung weiterer Lockerungen von Beschränkungen“, so die Agentur. Zudem prüfe die Thüringer Ehrenamtsstiftung, ob eine Verlegung des Freiwilligentages später ins Jahr möglich und gewollt sei.