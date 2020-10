Absage für Umleitung des Ilmradweges

Irgendwo an dieser Stelle würden sich Radweg und Baustellenverkehr für das Regenrückhaltebecken kreuzen.

Die Stadt Weimar will sich jetzt ganz aus der Schaffung einer zumutbaren Umleitung des Ilmradweges an der Hundewiese zurückziehen. Das vorliegende Angebot liege mit 135.000 Euro mehr als doppelt so hoch wie die veranschlagten Mittel.

Der Baubetrieb habe zudem wegen Wartezeiten beim Queren des Radweges Mehrkosten in Höhe von mindestens 100.000 Euro angekündigt, hieß es in einer Pressemitteilung. Den Angaben zufolge hat der Werkausschuss des Bauherrn Kommunalservice Weimar die Vergabe der Arbeiten für die Umleitung des Radweges entlang des Kommunalwaldes abgelehnt. Die damit verbundenen zusätzlichen Aufwendungen seien dem Gebührenzahler nicht zumutbar.

Darüber hinaus gebe es weiterhin Sicherheitsbedenken, weil während der Bauzeit des Regenrückhaltebeckens nach Angaben der Planer rund 10.000 Lkw-Transporte den Radweg queren. Der Werkausschuss bat deshalb die Stadtverwaltung, die Umleitung über die Tiefurter Allee so zu optimieren, dass sie auch im Winter und bei Dunkelheit gefahrlos benutzt werden könne.