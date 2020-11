Absage in Weimar: „Neue Sichten“ folgen später

Zur Corona-Prävention sind Präsenz-Veranstaltungen bis Ende November nicht möglich. Aus diesem Grund muss auch der Vortrag von Gerhard Lauer aus Basel zu „Lesen im digitalen Zeitalter“ in der Reihe „Konstellationen. Neue Sichten der Bibliothek“ am Donnerstag, 5. November, im Studienzentrum der Herzogin Anna Amalia Bibliothek abgesagt werden. Darüber informierte am Mittwoch die Klassik-Stiftung Weimar. Es werde rechtzeitig über neu angesetzte Termine und digitale Angebote informiert.