Das Konzert „Waldesnacht“ des Capellenchores unter Leitung von Lukas Gebelein in der Bonifatiuskirche Schöndorf wurde abgesagt.

Vorsorglich werden bereits am Wochenende und damit noch vor Inkrafttreten der Verordnung, einige Veranstaltungen abgesagt.

Chorkonzert, Filmgespräch, Liederabend: Weitere Veranstaltungen in Weimar abgesagt

Vor Inkrafttreten der Allgemeinverfügungen am Montag, 16. März, fallen in Weimar bereits am Wochenende Veranstaltungen aus.

Kein Chorkonzert

Aufgrund der derzeit angespannten gesundheitlichen Lage fällt das Konzert des Capellenchores am Samstag, 14. März, in der Kirche St. Bonifatius in Schöndorf aus. Das teilte Chorleiter Lukas Gebelein mit.

Liederabend fällt aus

Nach reiflichen Überlegungen und mehreren Gesprächen zwischen Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel und dem gastgebenden Hotel Ramada wurde der für den Samstag angekündigte Liederabend mit Bernd Schneider (Tenor) und Martin Högner (Klavier) abgesagt. „Sicherheit geht vor“, unterstrich Schirmherrin Petra Seidel, Schirmherrin des Konzerts.

Kein Filmgespräch

Ab sofort sind alle Veranstaltungen im Mon Ami abgesagt. Damit fallen auch die Vorführung des Films „Wo Bücher die Welt bedeuten“ mit anschließendem Gespräch mit dem Regisseur Michael Bernstein und Frank Simon-Ritz, Direktor der Universitätsbibliothek Weimar, zu den Weimarer Lesarten am Samstag, 14. März, aus.

Kein „Tu Tiempo“

Das Hotel Elephant hat alle Veranstaltungen seines Kulturprogramms bereits vom Samstag an abgesagt. So wird das Weimarer Ensemble „Bosque Magico“ sein Programm „Tu Tiempo“ dort am Samstagabend nicht vorstellen können.