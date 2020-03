Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auch die Tanzwerkstatt Weimar stellt ihren Kursbetrieb bis zum 19. April ein, um die Gesundheit der Kursteilnehmer und ihres Teams zu schützen sowie solidarisch gegenüber den Risikogruppen zu sein und zur Eindämmung des Virus beizutragen. Die verpassten Kursstunden entfallen nicht, sondern es werde Nachholmöglichkeiten geben. Genaueres könne aber erst festgelegt werden, wenn sich eine Normalisierung der Situation abzeichnet. Alle Kursteilnehmer werden dann schnellstmöglich informiert.

Verschoben

Auf die Absage ihrer Vollversammlung hat die Jagdgenossenschaft Weimar hingewiesen. Das Treffen sollte eigentlich am Donnerstag, dem 19. März, im Gemeindehaus in Gelmeroda stattfinden und wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Jagdgenossenschaft gehören Grundstückseigentümer des Gemeinschaftsjagdbezirkes Schöndorf, Tiefurt, Oberweimar, Ehringsdorf, Süßenborn, Gelmeroda und dem Weimarer Stadtgebiet an, sofern dort gejagt werden darf.

Geschlossen I

Die persönliche Kundenberatung im Servicezentrum der DAK Gesundheit wird wegen der Coronakrise eingestellt. Wie weiter mitgeteilt wurde, können Kunden sich per Telefon unter 03643/906200 oder über die E-Mail-Adresse service724500@dak.de an das DAK-Servicezentrum wenden, der Briefkasten werde mehrmals täglich gelehrt.

Geschlossen II

Wegen des Corona-Virus geht die KALEB-Stelle im Sophienhaus in eine verlängerte Osterpause und bleibt ab sofort und bis zum 20. April geschlossen. Sachspenden können erst nach der Osterpause wieder angenommen werden. In dringenden Fällen sind Gisela Köhler und ihr Team unter 03643/903564 oder unter 03643/401197 erreichbar.

Abgesagt

Der NABU Regionalverband Weimar/Apolda sagt aufgrund der aktuellen Situation rund um die dynamische Entwicklung der Ausbreitung des Coronavirus den für 19. März im Bienenmuseum geplanten Vortrag mit Reinhard Seidemann über Libellenarten in der Umgebung von Weimar ab. Ebenfalls abgesagt ist die Mitgliederversammlung am 3. April. Beide Veranstaltungen werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.