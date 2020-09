Abschied nach der Konfirmation im Oktober

Joachim Süss leitete unter anderem den Kirmes-Gottesdienst in diesem Jahr in Berlstedt.

Thalborn. Die drei Prüfer ließen sich nicht in die Karten blicken, aber Joachim Süss ist optimistisch: „Ich habe ein gutes Gefühl“, sagte der 59-Jährige, der seit September 2018 als Vikar das Geschehen in den Kirchspielen Buttelstedt und Neumark mitprägte. Am Sonntag absolvierte er in Thalborn seinen Examens-Gottesdienst inklusive des Nachgesprächs.