Abschied von „Aladin“ im Stellwerk

Nach stets ausverkauften Vorstellungen verabschiedet sich das Weihnachtsstück des Kinderhauses „Aladin und die Wunderlampe“ an diesem Wochenende mit zwei weiteren Aufführungen im Stellwerk. Das Ensemble von rund 30 kleinen und großen Akteuren entführt das Publikum noch einmal in die Welt des Orients, um dort den legendären Jungen Aladin bei seinen Abenteuern mit der Wunderlampe zu begleiten. Premiere war am 21. November. Die beiden letzten Vorstellungen im Jungen Theater im Stellwerk sind ebenfalls bereits seit Wochen ausverkauft. Reservierungen und Kartenbestellungen sind deshalb leider nicht mehr möglich.