Abschied von Heinrich Chaim Bukszpan

Heinrich Chaim Bukszpan ist am Sonntag verstorben. Sein Por­trät steht am Hauptbahnhof in Weimar.

Weimar/München. Am Sonntag hat Heinrich Bukszpan für immer seine Augen geschlossen. Im Kreise seiner Familie verstarb der 97-Jährige in seiner bayerischen Wahlheimat.

Der 97-Jährige schloss nur wenige Tage nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt zuhause, wie seine Tochter Brigitte mitteilte, für immer die Augen. Heute wird er um 11 Uhr auf dem Jüdischen Friedhof in München beerdigt.

Zur gleichen Zeit werden in Weimar Freunde, die er in seinen letzten Jahren in Thüringen gefunden hat, und Menschen, denen das Erinnern an das Vermächtnis von Buchenwald wichtig ist, seiner gedenken – auf Einladung von Achava-Intendant Martin Kranz. Abschied genommen wird an seinem Porträt, das auf dem Platz vor dem Weimarer Hauptbahnhof steht.

Der am 21. August 1923 in Krakau geborene Junge erhielt von seinen Eltern den Namen Chaim. Die Familie hatte ihr gutes Auskommen und hoffte auf eine glückliche Zukunft. Doch durch die Nazis wurde den Bukszpans alles genommen: erst die Heimat, dann den meisten der verschleppten Familienmitglieder ihr Leben. Chaim überlebte Zwangsarbeit, Hunger und Gewalt; zuletzt war er in einem in Ostthüringen gelegenen Außenlager des KZ Buchenwald.

Auf dem Todesmarsch im Frühjahr 1945 konnte er fliehen. Eine dauerhafte Rückkehr nach Krakau war für Bukszpan in der Nachkriegszeit nicht möglich. Er machte sich auf ins heutige Israel, sollte dort aber als Soldat dienen. Das wollte er nach seinen Erfahrungen in jungen Jahren nicht. So kam er nach Deutschland zurück. Er und seine Frau, die ebenfalls aus einer jüdischen Familie stammte, hatten es nicht einfach: Sie galten zunächst als Staatenlose.

Doch Bukszpan ließ sich nicht unterkriegen und wurde schließlich selbstständiger Taxifahrer; den Betrieb hat inzwischen längst sein Sohn übernommen. Aus Chaim wurde in Deutschland Heinrich: So stand es in seinem Personalausweis – und er nahm mit seiner Familie die deutsche Staatsangehörigkeit an. Mit Heinrich Chaim Bukszpan ist jetzt einer der letzten deutschen Buchenwaldüberlebenden verstorben.

Gedenken: am heutigen Donnerstag, um 11 Uhr, Weimar, Bahnhofsvorplatz