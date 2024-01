Abschied von Weimars Eisbahn

Weimar Noch zwei Events stehen an, dann wird die Eisbahn auf dem Weimarer Theaterplatz abgebaut.

Mit der Ferienzeit, die noch einmal für großen Zulauf gesorgt hat, endet auch die Zeit der Eisbahn auf dem Weimarer Theaterplatz. Das winterliche Vergnügen verabschiedet sich mit zwei Veranstaltungen aus der aktuellen Saison: Zur Eis-Disco am Freitag, 5. Januar, legt ab 17 Uhr DJ Gekstar auf. Zur Abschlussgaudi am ultimativ letzten Tag spielt dann die Band „Holm & The Hardliners“ live. Start ist am 7. Januar um 16 Uhr auf dem Theaterplatz.