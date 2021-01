Abschied von Weimars öffentlichen Weihnachtsbäumen

Daran änderte auch Corona nichts: Zu einem alljährlichen Nachfeiertags-Ritual schritt am Freitagmorgen die Sömmerdaer Firma Tannen-Wulf in Weimars Innenstadt: Sie holzte die drei öffenlichen Weihnachtsbäume auf dem Markt, auf dem Herderplatz und vor dem Atrium ab.



Als erste sollte gegen 8.30 Uhr die Nordmanntanne vor der Stadtkirche weichen. Allerdings mussten sich die sägenden Experten etwas gedulden, da der Baum noch einen Teil seines Schmuckes samt Lichterkette trug. Ein kurzer Einsatz der Hebebühne beschleunigte das Verfahren, sodass kurz nach 9.30 Uhr der Marktbaum an die Reihe kommen konnte. Die gut 15 Meter hohe serbische Fichte, die vormals auf dem Lindenberg wurzelte, war am 13 .November gesetzt worden. Alle Jahre wieder schnitt Firmeninhaber Bastian Wulf mit einer Kettensäge zunächst einen Keil in den Stamm. um den Baum zielsicher in Richtung Marktnordseite stürzen zu lassen. Am Boden wurde die Fichte entastet, zerteilt und verladen. Zuletzt fiel die Nordmanntanne am Atrium.



Die Bäume aus Weimar nahm die Firma Tannen-Wulf mit nach Sömmerda, um das Holz auf dem Betriebsgelände zu Mulch zu schreddern. Ursprünglich war geplant, mit den Bäumen das jährliche große Knutfeuer zu füttern, welches das Unternehmen sonst mit dem Sömmerdaer Feuerwehrverein in der Baumschule auf der Weißenburg entfacht. Coronabedingt geht es diesem Ereignis jedoch 2021 wie manchem ausgedienten Nadelbaum: Es fällt aus.