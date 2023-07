Abschlusskonzert der Weimarer Master Classes am Samstag in der Weimarhalle

Weimar. Die Weimar Master Classes klingen traditionell in der Weimarhalle aus. Unter der Leitung von Markus L. Frank treten ausgewählte Künstler auf.

Die 63. Weimar Master Classes der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar klingen mit den „Besten zum Schluss“ aus. Bei dem Abschlusskonzert in der Weimarhalle am Samstag, 29. Juli, werden ausgewählte Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Bühne erwartet. Begleitet werden sie von der Jenaer Philharmonie unter der Leitung von Markus L. Frank.

An dem Abend auch dabei: Teilnehmer des Meisterkurses Gesang, die unter anderem Opernarien singen werden. Das Publikum darf sich außerdem auf Sua Lee aus Südkorea freuen. Sie spielt Auszüge aus Sergei Rachmaninows Klavierkonzert. Am Konzertflügel wird Vinzent Reinisch den 3. Satz aus Ludwig van Beethovens Klavierkonzert Nr. 3 interpretieren. Das Abschlusskonzert wird ergänzt um Violinistin Annika Fuchs, die den 1. Satz aus Peter I. Tschaikowskys berühmtem Violinkonzert op. 35 zu Gehör bringen wird. Aus dem Cellokurs wurde Aaron Schröer ausgewählt, der den 1. Satz aus Antonín Dvořáks Cellokonzert in h-Mol op. 104 präsentiert. Weitere Teilnehmende werden in den aktuell noch laufenden Proben des Orchesterstudios bestimmt. Los geht es um 19.30 Uhr.

Eintrittskarten: in der Tourist-Information Weimar sowie an der Abendkasse.