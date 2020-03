Absolutes Halteverbot an der Klinik

Die Stadt Bad Berka hat mit der unteren Verkehrsbehörde des Landkreises einen Kompromiss gefunden, der den Falschparkern auf dem Gelände der Zentralklinik entlang der Robert-Koch-Allee beikommen soll. Die bislang ausgeschilderte Parkverbotszone ist Geschichte. Stattdessen ist dort nun absolutes Halteverbot gekennzeichnet – und das an jeder Zufahrt „Jetzt kann sich keiner mehr herausreden, dass er es nicht gewusst hat“, sagte Bürgermeister Michael Jahn. Zudem habe die Stadt die Klinik gebeten, den Plan, an der Allee einen weiteren Parkplatz zu bauen, möglichst schnell umzusetzen. Problem des hierfür vorgesehenen Areals: Der neue Parkplatz wird der vom Klinikeingang am weitesten entfernte sein. Von einem wird er Parkplatzsuchende außerdem nicht entbinden: von der Pflicht, für einen Stellplatz an der Klinik Parkgebühren zu zahlen.