Abstimmung über Gewinner läuft online

In diesem außergewöhnlichen Jahr rückt das Genius Loci Weimar Festival erstmals von seinem Sommertermin in die Herbstmonate und wird vom 27. bis zum 29. November stattfinden. Bereits zum 9. Mal bringen Videokünstlerinnen und Videokünstler die historischen Fassaden Weimars zum Leuchten: Neben den drei Hauptlocations Marstall, Goethe- und Schiller-Archiv und Altenburg, an deren Fassaden die Gewinnerbeiträge aus dem diesjährigen Wettbewerb uraufgeführt werden, wird die Festivalstrecke mit weiteren Lichtinstallationen und Side Acts bespielt. An der Abstimmung über die Gewinnerbeiträge der Hauptlocations kann sich jede(r) noch bis zum 23. August online beteiligen, teilte die Festivalleitung mit. Genius Loci Weimar ist ein jährlich stattfindendes Festival für ortsspezifisch entwickelte audiovisuelle Kunst, insbesondere Fassaden-, Raum- und Objektprojektionen. Das Festival verbindet den historischen Geist Weimars und die zeitgenössische Technik des Videomappings.

www.genius-loci-weimar.org/wettbewerb-2020/public-vote/

