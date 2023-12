Abstrakte Kunst im Saunabad Legefeld

Saunabad-Betreiber Detlef Cygan (links) und Künstler Joachim Ganske halten die Bilder, die in den Saunaräumen ausgestellt werden.

Legefeld Wo andere entspannen, stellt der Weimarer Hobbykünstler Joachim Ganske Bilder aus, die er teils digital angefertigt hat.

Im Saunabad Legefeld hängt seit Kurzem Kunst von Joachim Ganske. Bilder des 72-jährigen Weimarers sollen einen reizvollen Anblick bieten, während die Gäste entspannen. Die Idee für eine Ausstellung in der Sauna kam vom Betreiber Detlef Cygan. Schon längere Zeit sei er mit dem Künstler Joachim Ganske aus Weimar befreundet und verfolge seine Aktivitäten online. Der Hobbykünstler stellt auf mehreren Plattformen im Internet Kunst aus seinem digitalen Skizzenbuch aus und hat so weltweit Freunde, Liebhaber und Sammler seiner Zeichnungen um sich geschart. Seit zwei Jahren fertigt er digitale Zeichnungen auf dem Tablet und dem Computer. Im Saunabad hängen zudem abstrakte Leinwandbilder in sogenanntem Spin Painting und Gießtechnik aus früheren Jahren.





red