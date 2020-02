Wohlsborn. Der Zweckverband des Nordkreises schließt in den kommenden Monaten 83 Grundstücke mit Pumpenschächten an die Kläranlage Leutenthal an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abwasser-Arbeiten in Wohlsborn ab Mitte März

Die Baustelleneinrichtung startet am 16., die eigentlichen Arbeiten am 23. März: 83 Haushalte im alten Ortskern von Wohlsborn lässt der Abwasserzweckverband Nordkreis Weimar (ANW) in den kommenden Monaten an sein Netz anschließen. Im Wohlsborner Bürgerhaus blieb am Mittwochabend kein Platz frei, als rund 80 Interessierte von ANW-Geschäftsführer Georg Scheide, dem Planungsbüro Köhler aus Gera sowie der beauftragten Firma Tief- und Leitungsbau Apolda (TLA) Einzelheiten zu dem Projekt erfuhren.

„Ich hatte die Befürchtung, dass die Stimmung brodelt, aber es war am Ende ein sehr sachlicher, konstruktiver Abend mit gut vorbereiteten Fachleuten“, zeigte sich Ortschaftsbürgermeister Peter Thomas am Ende etwas erleichtert. Die Arbeiten starten am nördlichen Ortseingang und gehen abschnittsweise voran. Die Straßen werden nicht komplett aufgerissen, ein Großteil passiert per Bohrspül-Verfahren. Jedes Grundstück wird mit einem Pumpenschacht ausgestattet, die Pumpen bleiben Eigentum des ANW, werden von diesem gewartet und bei Bedarf repariert. Sie schicken das Wasser per Druck Richtung Norden, wo es in eine Freispiegelleitung zur Kläranlage Leutenthal mündet. Die Grundstücksbesitzer bekommen von TLA Angebote, die Verbindung zwischen Pumpenschacht und Hausabfluss gleich mit herzustellen – rund 500 Euro werde das jeweils kosten, schätzt Thomas. Zusätzlich werden später Anschlussbeiträge von 2,82 Euro pro Quadratmeter fällig, allerdings gedeckelt bis zu einer maximalen Anrechnungsgröße von 1030 Quadratmetern. Rund 1,3 Millionen Euro investiert der ANW in Wohlsborn und bekommt knapp die Hälfte als Fördermittel vom Land.