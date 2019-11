Unter anderem in Tannroda brachte der Zweckverband Jenawasser in den vergangenen Monaten neue Abwasserleitungen in die Erde.

Abwassergebühren steigen im Süden des Weimarer Landes

Der Zweckverband Jenawasser erhöht seine Abwassergebühren. Wie Sprecherin Sandra Werner in einer Presseinformation mitteilte, habe die Verbandsversammlung am Montag eine entsprechende Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung beschlossen. Betroffen sind davon im Weimarer Land die Städte Blankenhain, Bad Berka und Magdala inklusive ihrer Ortsteile. Die Anhebung ab 1. Januar 2020 betreffe sowohl die Grund- als auch die Verbrauchsgebühren. Grund für die Anhebung seien höhere Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Abwasseranlagen sowie für Investitionen zum Anschluss bisher nicht angeschlossener Siedlungsgebiete. Insbesondere die Klärschlamm-Entsorgung sei durch schärfere gesetzliche Vorgaben teurer geworden: Er darf nicht mehr als Dünger in der Landwirtschaft verwendet werden, sondern ist zu verbrennen, und die dafür fehlenden Kapazitäten treiben den Preis zusätzlich in die Höhe.

Aus der Neukalkulation ergeben sich für einen Drei-Personen-Haushalt mit 90 Kubikmeter Wasserverbrauch, der in einem Einfamilienhaus mit 100 Quadratmeter versiegelter Fläche lebt, jährliche Abwasserkosten von 337,50 Euro (bisher 289,50 Euro). Das sind Mehrkosten von 48 Euro pro Jahr. Wer bei gleichen Gegebenheiten zur Miete in einem Mehrfamilienhaus mit vier Mietparteien lebt, zahlt künftig 209,50 Euro im Jahr (bisher 184 Euro). Das entspricht Mehrkosten von 25,50 Euro im Jahr. Die jetzt beschlossenen Abwassergebühren gelten bis Ende 2023. Damit schöpft der Zweckverband JenaWasser die laut Thüringer Kommunalabgabengesetz längste zulässige Geltungsdauer aus. Jenawasser, so die Pressemitteilung weiter, liege mit seinen Abwasserkosten im Durchschnitt der anderen Aufgabenträger in Thüringen und Deutschland.