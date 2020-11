Abwickler der VG Nordkreis Weimar legt Vertragsentwurf vor

Die Abwicklung des finanziellen Erbes der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Nordkreis Weimar steht vor einem möglichen Durchbruch: Am Mittwochnachmittag wird der mit diesem Vorgang betraute ehemalige VG-Vorsitzende Axel Schneider den betroffenen Kommunen einen Vertragsentwurf vorlegen, den er in Abstimmung mit der Kämmerei der Landgemeinde Am Ettersberg erarbeitet hat. „Man kann hoffen, dass die Problempunkte, die es gab, damit beseitigt sind“, so Schneider. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Angelegenheit vor Gericht endet, ist deutlich geringer geworden.

Was die Angelegenheit kompliziert macht, ist die Zahl der Beteiligten: Die Gemeinden der VG Nordkreis schlossen sich nicht alle der Landgemeinde Am Ettersberg an. Ballstedt, Ettersburg und Neumark blieben eigenständig und lassen nur ihre Verwaltungsaufgaben von der Landgemeinde erfüllen, Rohrbach und Leutenthal schlossen sich der Gemeinde Ilmtal-Weinstraße an. Damit gab es vom Grundsatz her die Aufgabe, Vermögen und Schulden der VG auf diese fünf Kommunen zu verteilen, anteilig nach Einwohnerzahlen. Und in dieser Konstellation stieß es beispielsweise den Bürgermeistern von Ettersburg, Neumark und Ballstedt sauer auf, dass sie beispielsweise den Kredit mit abzahlen sollten, den einst die VG Buttelstedt für den Kindergarten aufgenommen hatte – noch bevor sie sich mit der schuldenfreien VG Berlstedt 2014 zur VG Nordkreis zusammenschloss. Landgemeinde erhält den größten Euro-Betrag Diese Kuh kam vom Eis, indem die Landgemeinde Am Ettersberg einen Schritt ging, den Schneider als „lebensnah und vernünftig“ lobte: Da ihr als Rechtsnachfolger der Stadt Buttelstedt Grundstück und Gebäude des Kindergartens gehören, übernimmt die Landgemeinde auch die verbleibende Kreditschuld in Höhe von gut 830.000 Euro. Weiterhin kauft sie das ehemalige Buttelstedter VG-Verwaltungsgebäude, das mittlerweile der Abwasserzweckverband Nordkreis Weimar als Mieter nutzt, zum Verkehrswert von 160.000 Euro und übernimmt die dafür noch zu zahlende Kredit-Restschuld von 140.000 Euro. Da die allgemeine und die Kita-Rücklage der VG sowie die Überschüsse aus dem gemeinsamen Standesamt mit dem Grammetal noch vorhanden sind, hat VG-Abwickler Schneider unterm Strich eine Summe von 159.294,28 Euro, die er an die Nachfolge-Kommunen verteilen kann. Die Landgemeinde bekommt mit gut 125.000 Euro den größten Batzen, Ballstedt (4690,42 Euro), Ettersburg (10.876,24 Euro), Neumark (9827,19 Euro) und Ilmtal-Weinstraße (8217,77 Euro) entsprechend weniger. Dass am Mittwoch alle Bürgermeister diesem Vertrag freudestrahlend zustimmen, sei dennoch nicht garantiert, befürchtet der Abwickler. Denn die VG-Nachfolger müssen sich auch an den Versorgungs- und Beihilfekosten der ehemaligen kommunalen Wahlbeamten der VG beteiligen. Schneider: „Da sind sicher noch ein paar Diskussionen zu befürchten. Aber das ist keine Sache unseres Ermessens, sondern da gibt es klare gesetzliche Regelungen.“