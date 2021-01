ACC Galerie Weimar: Mit neuem Format ins neue Jahr

Gewohnt kreativ startet die ACC Galerie ins neue Jahr. So lange keine Veranstaltungen mit Publikum stattfinden dürfen, läuft der „Monday Night Stream“ jeden Montag um 20 Uhr auf dem Youtube-Kanal des ACC. So informierten zu Wochenbeginn ACC-Galerist Frank Motz und Mitarbeiterin Ulrike Mönnig im Interview mit Daniel Heide über das Ausstellungs- und Veranstaltungsjahr 2021.

Die aktuellen Ausstellungen „Vom Glück der Provinz“ und „Bergenroth: Die Entzifferung der Wirklichkeit“ sind noch bis 21. Februar zu besichtigen, - sofern es die Pandemieentwicklung zulässt. Wie Ulrike Mönnig informiert, wird das Projekt „A Kids Headquarters“ über das komplette Jahr 2021 laufen und im zweiten Obergeschoss des ACC beheimatet sein. Sowohl eingeladene Künstler als auch interessierte Jugendliche und junge Erwachsene werden in wechselnden Besetzungen und kürzeren Zeiträumen die Räume „bespielen“. Wer sich interessiert, kann sich im ACC melden (galerie@acc-weimar.de“. Sobald es die aktuelle Situation erlaubt , können die Teilnehmenden loslegen.



Wie Frank Motz ausführt, sind 2021 wiederum vier Ausstellungen geplant. Tradition hat bereits die Stipendiaten-Ausstellung des Atelierprogramms der ACC-Galerie und der Stadt Weimar. Ihre Arbeiten zum Thema „Heimat. Homeland“ zeigen Mikhail Lylov, Rosa Nussbaum und Paul Wiersbinski vom 5. bis zum 16. Mai. Daran schließt sich die Personalausstellung „Kopfüberleben“ von Yvonne Buchheim an (29.5.-15.8.). 2019 zwang sie die Diagnose Brustkrebs, ihre bisherige Existenz, die Vorstellung von Heimat jenseits jener eines physischen Raums, vom Körper als Zuhause und von ihrem ausgewählten Zuhause als Ort zum Verweilen und Heilen zu überdenken. Im Schockzustand habe sie Kairo verlassen und in Berlin eine anderthalbjährige Behandlung zu begonnen. Zum Zeitpunkt der Diagnose fühlte sie sich kerngesund und war sterbenskrank. Ihre Arbeiten sind nicht nur Einblick in die Erfahrung, in der Nähe des Todes zu verweilen, sondern der Essenz des Lebens näher zu kommen. Fotografieren, Formen, Zeichnen und Schreiben wurden ihr Ausdrucksmittel und Lebensweise.



Zum Kunstfest präsentiert die ACC-Galerie „Thüringen – Die ganze Wahrheit“, eine Gruppenausstellung mit Thüringer Künstlern(26.8.-28.11.). Das Ausstellungs-, Situations- und Kommunikationsprojekt hinterfragt den Realitätsgehalt unserer „Nahwelt“, lässt ihn außer Kontrolle geraten. An mehreren Orten Thüringens entstehen Geschichten, werden in Umlauf gebracht, vor Ort wie auch gebündelt im ACC sinnlich erfahrbar gemacht.

Ein letztes Ausstellungsprojekt 2021 widmet sich ab 11. Dezember dem Thema Denunziation. Internationale Künstler ergründen das Reservoir denunziatorischen Potenzials und Verhaltens.

Fortsetzen wird die ACC Galerie ihre Veranstaltungsreihen, kündigte Ulrike Mönnig an, so die Talks mit Daniel Heide und Gästen über „Brotlose Kunst“, die Vorträge unter der Überschrift „Kunst, Spektakel & Revolution“, ihre Landpartien, Gesprächsreihen und das Format Galeriekonzert. Das Coronajahr mit seinem rückwärtsgewandten Arbeiten im Lockdown habe dazu geführt, dass Archiviertes neu gesichtet wurde und weit mehr Publikationen als sonst in 5, 6 Jahren erschienen. Außerdem es konnte in Technik investiert werden, was sich jetzt, so Ulrike Mönnig, bei den „Monday Night Streams“ auszahle.