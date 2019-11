Mit der Bundesgartenschau 2021 bekommt auch Weimar ein bundesweites grünes Schaufenster. Der Historische Friedhof, das Diakonie-Landgut Holzdorf sowie die Parks der Klassik-Stiftung an der Ilm, Goethes Garten am Stern, die Schlossparks Tiefurt, Ettersburg, Belvedere und Kochberg sind als Außenstandorte vorgesehen.

Dafür sollen länger geplante Projekte umgesetzt werden, aber keine neuen Gartenschau-Gelände geschaffen werden, heißt es in einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage der Grünen im Stadtrat. Zusätzliche Mittel stehen für die Buga nicht zur Verfügung. Die Außenstandorte werden jedoch in Werbung und Öffentlichkeitsarbeit der Buga GmbH einbezogen, teilte die Beigeordnete Claudia Kolb mit.



Die Stadt will den Historischen Friedhof rechtzeitig zur Buga ertüchtigen. Dabei ist zum Sanierungsbedarf der Wege und Mauern nach den Trockenheitsperioden der beiden vergangenen Sommer ein erhöhter Pflegebedarf des Baumbestandes hinzu gekommen.

Gemeinsam mit dem Verein „Grüne Wahlverwandtschaften“ sucht die Stadt Sponsoren, um alte gusseiserne Grabkreuze restaurieren und wieder aufstellen zu können. Die sonst nicht zugängliche Gedächtnishalle am Eingang Poseckscher Garten soll für den Buga-Zeitraum geöffnet werden. Das Grünflächen- und Friedhofsamt sei zudem bestrebt, die „Finanzmittel zur Sanierung der Friedhofsmauer an der Karl-Haußknecht-Straße zu akquirieren, um diese Sanierung noch bis zum Beginn der Buga 2021 durchführen zu können“, so die Beigeordnete.

Die Klassik-Stiftung (KSW) hat für 2021 ein Themenjahr „Klimawandel und die Gärten“ geplant. In Vorbereitung auf die Buga wurde der Besucherservice einer Untersuchung unterzogen. Dazu gehörte die Befragung von Park-Besuchern zu den Themen Unesco-Welterbe, Parkordnung, Informationswege, Leitsysteme und Besucherverhalten.

In Belvedere ist nach Stiftungsangaben eine Dauerpräsentation zur Orangeriekultur und zu den Hofgärtnern vorgesehen. Der westliche Einging zum Ilmpark soll neu geordnet und ein zeitweiliges Besucherempfangsgebäude eingerichtet werden. Gedacht wird zudem an eine Parktoilette, die nach Angaben von Abteilungsleiterin Catrin Seidel „im Bereich der Spinnmühle/Schaukelbrücke“ entstehen könnte. Kritisch sieht die Stiftung die Stellplatzsituation für Busse in Belvedere und in Tiefurt.

Das Diakonie-Landgut Holzdorf kann derzeit nur ein Sechstel der nach einer Analyse wünschenswerten Maßnahmen umsetzen. So soll die Gartenanlage zumindest barrierearm erschlossen werden. Zudem sind die beispielhafte Instandsetzung eines der Gartenzimmer als Besucherattraktion und der Bau einer öffentlichen WC-Anlage für Besucher vorgesehen.