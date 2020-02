Bisher gibt es zu wenige Fahrradbügel am Haus II des Goethegymnasiums. Acht neue sollen in Kürze am Herderplatz hinzukommen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Acht neue Fahrradständer am Herderplatz

Jasper, Albert und Felix besuchen im Goethegymnasium die 5. Klasse. Sie werden im Haus II am Herderplatz unterrichtet und fahren regelmäßig mit dem Fahrrad zur Schule. Wenn sie nicht früh genug da sind, stehen die Chancen für sie schlecht, einen ordentlichen Stellplatz für ihr Fahrrad zu finden.

So geht es auch vielen weiteren Schülern. In Haus II werden rund 180 Kinder unterrichtet, und mindestens 120 von ihnen fahren mit dem Rad zur Schule. Es gibt jedoch nur 23 Fahrradständer, an denen je zwei Fahrräder sicher abgeschlossen werden können.

Wo aber sollen die übrigen 70 Fahrräder Platz finden? – Mit dieser Frage beschäftigen sich das Goethegymnasium und die Stadt Weimar schon seit mehr als zwei Jahren. Die Lösung der Schüler, nämlich die Fahrräder beliebig an benachbarte Häuserwände, unter anderem an die Stadtkirche, zu lehnen, ist hierbei nicht gerne gesehen. Die Hauswände werden beschmutzt und beschädigt – und schön anzuschauen ist das auch nicht. Deshalb kommt es öfter vor, dass die Nachbarn sich beschweren. Zu ihnen gehört auch die evangelischer Kirchgemeinde, was angesichts der Tatsache, dass die Kirche unter Denkmalschutz steht, durchaus verständlich erscheint. Besonders die Eltern beschäftigt der Mangel an Fahrradständern. Das Diebstahlrisiko hat sich rasant erhöht: Wenn man sein Fahrrad einfach an eine Hauswand lehnt und lediglich ein Rad mit dem Rahmen zusammenschließt, kann fast jeder vorbei kommen und das Fahrrad wegschieben. Die Schulleitung ist seit einiger Zeit in regem Kontakt mit dem Schulverwaltungsamt, wie Reiner Junold, der stellvertretende Schulleiter des Goethegymnasiums, berichtete. Zusammen werde seit langem eine effektive Lösung gesucht, die dennoch optisch ansprechend ist.

Nach der Erneuerung des Herderplatzes wurden die zahlreichen, jedoch unschön aussehenden Fahrradständer vor der Schule nicht wieder aufgestellt. Die Stadt Weimar bemüht sich schon seit längerem, den offensichtlichen Mangel an Fahrradständern zu beheben. Um 70 Fahrräder anschließen zu können, werden 35 zusätzliche Fahrradbügel benötigt. Drei wurden bereits montiert. Für dieses Jahr hat die Stadt das Aufstellen von acht weiteren Fahrradbügeln angekündigt. Sie sollen gegenüber vom Schulgebäude, zwischen den Bäumen, aufgestellt werden. Bereits im August 2018 wurde das Tiefbauamt auf fehlende Fahrradständer hingewiesen. Nach verwaltungsinternen Abstimmungen wurden die Fahrradbügel im September 2019 bestellt, wurden aber erst Ende Januar geliefert. Die Gesamtkosten für alle acht Bügel betragen 7400 Euro, also 925 Euro pro Stück. Wann die Bügel genutzt werden können, ist noch ungewiss, da der Haushalt erst noch vom Landesverwaltungsamt genehmigt werden muss.

Die Aussicht auf weitere Fahrradständer weckt bei Felix und seinen Klassenkameraden Vorfreude. Auch Schüler, die nicht mit dem Fahrrad in die Schule kommen, sind über die Nachricht erleichtert, denn im Sommer herrsche reines Chaos vor dem Schulgebäude.