Acht Neuinfektionen, steigende Inzidenz

Acht Neuinfektionen mit Sars-CoV-19 registrierte das Weimarer Gesundheitsamt in den letzten 24 Stunden. Damit stiegt die 7-Tage-Inzidenz weiter an und liegt jetzt bei 79,72/100.000 Einwohner (Vortag: 72,05). Angesteckt haben sich die Weimar in fünf Fällen in der Familie, zwei weitere steckten sich am Arbeitsplatz an, ein Ansteckungsweg ist unklar. Damit gibt es jetzt in der Stadt aktuell 132 Infizierte. Stationär behandelt werden aus der Stadt 15 Patienten. Zum Glück mussten am Samstag keine weiteren Todesfälle gemeldet werden.