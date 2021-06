Achte DHL-Packstation in Weimar installiert

Eine achte solche Packstation hat DHL in Weimar in Betrieb genommen.

Weimar. Eine weitere Anlage ist am Aldi-Markt nahe der Erfurter Straße in Betrieb gegangen.

DHL hat in Weimar die achte Packstation am Aldi-Markt in der Jean-Sibelius-Straße 24 in Betrieb genommen. Kunden können dort rund um die Uhr DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Eine Anmeldung sei unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang würden Neukunden zudem die DHL-Paket-App benötigen. Für den Versand sei keine Registrierung erforderlich.

„Wir sind froh, dass wir diesen Standort in attraktiver Lage für unsere Kunden realisieren konnten. Auch in Zukunft werden wir unser Netzwerk weiter ausbauen. Und zwar sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Deshalb suchen wir gezielt nach Standorten an zentralen Punkten, etwa an Bahnhöfen oder Supermärkten“, so Brigitte Ullrich von der DHL Group.