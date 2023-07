Achtung Kraftfahrer: Panzerblitzer am Weimarer Hostel im Norden

Die alte semistationäre Einrichtung an der Buttelstedter Straße, der Standort der neuen am Hostel dürfte aber derselbe sein.

Weimar. Die semistationäre Einrichtung soll in Höhe des Hostels an der Buttelstedter Straße Raser erwischen.

Einmal nicht in einem 30er-Bereich wird in dieser Woche der semistationäre Blitzer aufgestellt. Laut Rathaus will der städtische Ordnungsdienst ihn in der Buttelstedter Straße in Höhe des Hostels postieren, damit dort Raser ertappt werden. Dort sind die üblichen 50 km/h erlaubt. Wie immer wechselt der sogenannte Panzerblitzer nicht zwingend gleich Montag den Standplatz und kann bei Bedarf auch kurzerhand woanders eingesetzt werden.