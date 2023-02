Achtung: Teure Blitzer-Fotos am Senioren-Wohnen im Weimarer Norden

Weimar. Semistationäre Einrichtung wechselt seinen Standort – und muss dafür einmal quer durch die Stadt.

Einmal quer durch die Stadt geht es kommende Woche für den semistationären Blitzer der Stadt. Nachdem er zuletzt am Ehringsdorfer Ziegelgraben Raser erfasst hat, soll der sogenannte Panzerblitzer nach Angaben der Verwaltung in der Woche ab dem 13. Februar wieder einmal an der Ettersburger Straße, konkret vor dem Senioren-Wohnen der GWG, im Einsatz sein. Geplant sei, dass er 14 Tage an diesem Standort bleibt.