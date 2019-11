In der Notenbank, hier die Dachterrasse des Hauses, spricht Stephan Malinowski am 21. November über „Adel und Nationalsozialismus“.

Adel und Nationalsozialismus – Vortrag in Weimar

Während in Deutschland aktuell über die Rückforderungsansprüche der Hohenzollern diskutiert, jährt sich ein bedeutendes historisches Ereignis: Am 24. November 1919 hielt General Erich Ludendorff in der Potsdamer Garnisonkirche eine Aufsehen erregende Rede. Darin forderte er eine Revision der deutschen Kriegsniederlage von 1918 und die Überwindung der noch jungen Weimarer Republik. Der „Geist von Potsdam“ brachte sich in Stellung gegen den „Geist von Weimar“, siegte und triumphierte am 21. März 1933 – in der Garnisonkirche Potsdam.

Aus diesem Anlass spricht auf Einladung der Martin-Niemöller-Stiftung bei einem „Demokratischen Doppel“ in Weimar und Potsdam der Historiker Stephan Malinowski über dominante politische Einstellungen und den gesellschaftlichen Status des preußisch-deutschen Adels während der Weimarer Republik. Unter dem Titel „Adel und Nationalsozialismus“ untersucht er zudem die Rolle des Adels bei der Zerstörung der Republik.

Stephan Malinowski ist einer der besten Kenner der Adelsgeschichte im 20. Jahrhundert und Autor des Standardwerks „Vom König zum Führer. Sozialer Niedergang und politische Radikalisierung im deutschen Adel zwischen Kaiserreich und NS-Staat“.

Donnerstag, 21. November, 18 Uhr, Notenbank; Steubenstraße; Eintritt frei