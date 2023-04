Adieu, Bernd: Weimar trauert um seinen Banjo-Mann

Weimar. Mit der Kasseturm-Jazzband, Blamu und Brass Up sorgte er überwiegend für Lebensfreude. Jetzt ist Bernd Forkel in Weimar gestorben.

Es ist schon vier Jahre her, da sorgte er mit Leihgaben aus seiner reichhaltigen Kunstsammlung noch einmal für Aufsehen. Im Hofatelier Niedergrunstedt stellte Bernd Forkel Bilder seines Musikerfreundes Michael Lenhardt aus. Er selbst war da bereits ein Jahr lang nicht mehr im Stadtbild präsent. Am Sonntagmorgen ist der bekannte Jazz-Musiker gestorben.

Drei Bands verbinden sich in den vergangenen 55 Jahren mit Bernd Forkels Namen in Weimar. Die Kasseturm Jazzband (KJB), das Blamu Jatz Orchestrion und Brass Up. Für die Aufnahme in die KJB musste er vor deren Gründern Gerd Schulze und Dieter Lippelt noch auf einem alten Banjo vorspielen.

Als sich parallel zur KJB 1972 auch Blamu formierte, war Forkel längst ein etablierter Jazz-Musiker. Der gelernte Betonbauer mit Abi aus Suhl war inzwischen Diplom-Bauingenieur an der Weimarer Bau-Hochschule. Er verdiente seine Brötchen zunächst als Assistent in Weimar und später als Dozent an der Fachschule in Gotha. Ab 1981 aber gab es für ihn nur noch die Musik.

Mit „Blamu Jatz Orchestrion“ übernahmen Bernd Forkel, Günter Herfurth, Bernd Klinkhardt und Thomas Klippstein einen Bandnamen, den ihnen „Dr. Jazz“ Karlheinz Drechsel (1930-2020) in einer seiner legendären Moderationen verpasst hatte. Als musikalische Botschafter aus Weimar waren sie landesweit gefragt, auf Festivals, im Hörfunk, aber auch in Frankreich, Spanien oder Kuba. Ihr Publikum überraschten sie zudem in der NDR-Kultsendung „Schaubude“, als das noch als Sensation galt.

Allerdings: 1995 trennen sich Bernd Forkel und Blamu. Seine neue Dixieland-Band hieß Brass Up und hatte mit dem Mann am Banjo nicht nur einen hohen Wiedererkennungswert. Mehr als 15 Jahre war Brass Up erfolgreich. Die Band wurde in den ZDF-Fernsehgarten eingeladen oder begeisterte Stars einer After-Show-Party von „Wetten, dass . . . ?“.

In dieser Zeit erlaubte sich Bernd Forkel auch mal ein öffentliches Küsschen für die frisch gekürte CDU-Chefin Angela Merkel. Unvergessen ist, wie er mit Bernhard Kani Kanhold und Thomas Thieme die „Weihnacht bei Sophie“ bereicherte.

Mit den Jahren aber wurde es ruhiger um Bernd Forkel. Über den Tod seiner Sohnes kam er nie hinweg. Die gesundheitlichen Probleme wuchsen. Seit 2018 brauchte der Banjo-Mann mit dem Nasenfahrrad als Brille professionelle Pflege. Er lebte im Pflegeheim St. Elisabeth an der Mozartstraße. Dort ist er am Wochenende im Alter von 76 Jahren eingeschlafen.