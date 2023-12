Spektakel an der Ilm Advents-Schmieden in Hetschburg

Hetschburg In der „Ilmschmiede“ brennt am Samstagnachmittag wieder das Schmiedefeuer der beiden Profis Andreas und Benedikt Schwarz. Neugierige sind herzlich willkommen.

Genau mitgezählt haben sie nicht: „Aber wir machen das mindestens zum zwanzigsten Mal“, sagt der Hetschburger Kunstschmied Andreas Schwarz, der mit Sohn und Firmenpartner Benedikt am Samstag, 16. Dezember, zum traditionellen Adventsschmieden bittet. Schauplatz ist wie gewohnt die „Ilmschmiede“, der kleine Außenposten hinter dem Parkplatz der Gaststätte.

Gegen 15.30 Uhr heizen die beiden Hetschburger ihr Schmiedefeuer an, 16 Uhr beginnen sie mit der Arbeit. Neugierige haben freien Zutritt, Kinder können selbst zum Hammer greifen, mit Anleitung und Hilfe der Profis ihren persönlichen Nagel schmieden und als Andenken mitnehmen. Andreas und Benedikt Schwarz haben zudem einige ihrer Kunstwerke aus den vergangenen Monaten ausgestellt – wer will, kann eines oder mehrere käuflich erwerben. Das Spektakulärste ist der in eine Stierkopf-Skulptur auf einem Holzsockel eingebettete „Pfingstnagel“ aus dem Frühsommer, signiert von beiden Männern. Wer ihn mitnehmen will, sollte um die 250 Euro als Preis einkalkulieren.

Je nach Besucher-Resonanz halten die beiden die Schmiede mit ihrem ganz speziellen Ambiente bis gegen 22 Uhr geöffnet und freuen sich über jeden Besucher.

mg