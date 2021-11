Advents- und Chanukkakonzert in Weimarer Stadtkirche

Weimar. Unter dem Motto „Licht in der Dunkelheit“ wird zu einem Advents- und Chanukkakonzert in die Weimarer Stadtkirche St. Peter und Paul eingeladen.

Mit einem außergewöhnlichen vorweihnachtlichen Konzertprogramm begehen der Jugendchor der Evangelischen Singschule Weimar, Klezmer-Gitarrist Helmut Eisel und das Amalia-Quartett am Sonntag, 28. November, 17 Uhr, in der Stadtkirche St. Peter und Paul den Abschluss des Themenjahres „900 Jahre jüdisches Leben in Thüringen“. Mit dem Programm werden Brücken der Inspiration zwischen den Zeiten und Kulturen geschlagen. Die Mitwirkenden verbinden an diesem Abend Advent und das jüdische Lichterfest Chanukka zu einem fröhlichen musikalischen Fest der interkulturellen Begegnung. Weitere Konzerte sind in Erfurt, Leipzig und Mühlhausen zu erleben.

Eintritt frei, Spenden erbeten