Am dritten Advent 2018 eröffnete Familie Lippert in Thangelstedt ihren Hofladen.

Thangelstedt. Der MDR hat eine Doku-Reihe an den Adventswochenenden einer Familie aus dem Süden des Weimarer Landes gewidmet.

Adventsgeflüster aus Thangelstedt

Im Blankenhainer Ortsteil Thangelstedt spielt die neue Doku-Fernsehserie „Adventsgeflüster – Sterne, Stall und Stollen“, die der MDR an allen Adventswochenenden jeweils samstags um 19.50 Uhr ausstrahlt.

Vor einem Jahr besuchte ein Filmteam Familie Lippert auf deren Dreiseitenhof im Dorf mit 30 Schafen, 20 Ziegen und einigen Rindern. Die Dokumentation gibt einen Einblick in die Lebens- und Arbeitswelt von Sandra und Mirko Lippert. Sie erzählt von den Tieren, die das Jahr über zur Beweidung und mithin zur Pflege von Grünflächen eingesetzt werden und im Winter im Stall stehen. Sie erzählt von Sandra Lipperts zweitem Standbein, Dekoratives aus Naturmaterialien herzustellen, insbesondere zur Adventszeit. Und sie erzählt schließlich auch von den Mühen und der Vorfreude, die im vergangenen Jahr die Eröffnung des eigenen Hofladens am dritten Advent mit sich brachte.

Seit den Dreharbeiten ist ein Jahr vergangen. Von dem Punkt an, wo die Fernseh-Dokumentation endet, bewegte sich viel. Die Landfrau Sandra Lippert wurde im Mai mit der Plakette „Natura-2000-Landwirt 2019“ ausgezeichnet. Der Hofladen entwickelte sich prächtig und genoss viel Zulauf auch aus dem Umland. Doch nicht alles entwickelte sich so, wie es das „Adventsgeflüster“ 2018 nahelegte. Sandra und Mirko Lippert haben sich getrennt. Der Hofladen ist aus diesen familiären Gründen inzwischen geschlossen. Dennoch steht auch in diesem Jahr das Weihnachtsfest vor der Tür.