Älteren Mitbürgern den Einkauf erleichtern

Die Premiere war ein voller Erfolg. Erstmals steuerte am Samstag ein mobiler Verkaufswagen der Friko GmbH aus Thörey Weimar-Nord an. Insbesondere im „hinteren“ Teil des Weimarer Ortsteils sollte eine verbrauchernahe Versorgung sichergestellt werden. „Hier wohnen viele ältere Menschen. Die schaffen weite Wege zur nächsten Kaufhalle nicht mehr oder nur schwer. So haben wir eine Alternative gesucht“, begründete Ortsteilbürgermeister Olaf Merzenich die Initiative des Ortsteilrates. Er dankte der in Thörey beheimateten Firma, dass es so schnell geklappt hat und sie die Idee sofort umsetzen konnte. Seitdem ein großer Discounter dort seine Pforten schloss, fehle die kundennahe Versorgung.



Schon in der ersten halben Stunde kamen rund zehn Kunden, berichtet Juniorchef Nicolai Ebbing. Verkäufer Marcel Eichner-Witzig hatte alle Hände voll zu tun. Mit ihrer Handelsmarke Landkaufmann biete die Friko GmbH Frisches aus der Region, so unter anderem Käse, Wurst, Fleisch, Backwaren, Eier und Molkereiprodukte. Jeweils samstags von 9 bis 13 Uhr macht der mobile Verkaufswagen künftig Station in Weimar Nord-Station, beginnend an der Marcel-Paul-Straße 150. Das Angebot erntete viel Lob.

Nicht nur Christine Wichmann (75) war sofort überzeugt: „Wenn sich das herumspricht, kommen noch viel mehr. Denn es gibt hier viele ältere Leute, die nicht mehr richtig auf die Beine kommen. Gerade im Winter macht sich das bemerkbar. Ich bin sehr zufrieden.“ Eine weitere ältere Dame meinte jugendlich markant: „Das ist ja total cool“. Positiv überrascht zeigte sich Ortsteilbürgermeister Olaf Merzenich auch vom reichhaltigen Angebot. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda werde der mobile Frische-Laden noch weit mehr Leute erreichen. „Wir tragen die Einkäufe bis zur Wohnungstür, wenn es gewünscht wird“, macht Nicolai Ebbing auf einen weiteren Service aufmerksam.