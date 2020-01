Älteste Bad Berkaerin mit hundert Jahren noch guter Dinge

Sie liest noch jeden Morgen mit großem Interesse die Zeitung, und auch ihren monatlichen Senioren-Nachmittag im evangelischen Gemeindezentrum lässt sie sich nicht nehmen: Die älteste Einwohnerin von Bad Berka nimmt auch als nunmehr Hundertjährige noch am Leben in der Kurstadt teil. Am ersten Weihnachtsfeiertag feierte sie das seltene Jubiläum und bekam dabei ein Ständchen, in das auch Bürgermeister Michael Jahn mit einstimmte. Am ersten Montag des neuen Jahres klopfte nun auch Landrätin Christiane Schmidt-Rose an die ehrwürdige, noch aus dem 19. Jahrhundert stammende Holztür am Brühl, um nachträglich zu gratulieren.

Hannelore Seyfarth entstammt der Familie Geist, die mindestens seit 1690 in der Kleinstadt ansässig ist. Einer ihrer Vorfahren diente sogar dem Geheimen Rat Goethe: Ur-Urgroßonkel Johann Ludwig Geist war bis 1804 der Schreiber des Dichterfürsten und bekam von diesem danach eine Beamtenstelle am Weimarer Hof vermittelt. Er hatte selbst keine Kinder und unterstützte deshalb seinen Bruder finanziell beim Bau des Hauses in Berka. Dort kam die kleine Hannelore am 25. Dezember 1919 zur Welt, und dort lebt sie noch immer.

Sie ist allerdings ein Stück herumgekommen: In der Weltwirtschaftskrise beschlossen ihre Eltern, in Nordamerika einen Neuanfang zu wagen. Dort verfrachtete man die Deutschen jedoch in einer mehrtägigen Bahnreise an das Ende der Zivilisation – ein Städtchen namens St. Walburg in der kanadischen Provinz Saskatchewan. Mit klimatischen Bedingungen ähnlich denen von Sibirien: Im Winter minus 50 Grad, im Sommer brütende Hitze und kaum ein Entrinnen vor den Moskitos. Dort sollten sie dem nordischen Urwald Land abtrotzen, es urbar machen – und kehrten nach sechseinhalb harten, entbehrungsreichen Jahren nach Deutschland zurück. Englisch spricht und schreibt Hannelore Seyfarth, die sechs Jahre die kanadische Schulbank drückte, bis heute fließend.

Sie absolvierte eine Lehre zur Verkäuferin im familieneigenen Schreibwarengeschäft und lernte 1939 ihre große Liebe kennen: Gerhard, Sohn einer anderen namhaften Bad Berkaer Familie, der Großbauern Seyfarth. Sie heirateten 1942, sie schulte um zur Landfrau. Als er im November 1944 in Polen fiel, war Hannelore hochschwanger – Gerhard jun. kam im Januar 1945 zur Welt. Sie zog vom Seyfarthschen Hof zurück in den Brühl, arbeitete wieder im Schreibwarenladen – bis zur Rente Mitte der 80er-Jahre. Bis 1971 hatte sie im Nebenerwerb 25 Jahre lang eine Mosterei betrieben, mit Schwerpunkt auf den Obst-Erntemonaten September und Oktober.

Inzwischen gibt es zwei Enkel und fünf Urenkel. 1993 reiste Hannelore Seyfarth noch einmal nach Kanada, um sich die Orte ihrer Jugend anzuschauen – mit einigen Freunden von damals ist sie bis heute in Briefkontakt. Und schildert ihre Sorgen aus Deutschland, die seit einigen Jahren vor allem mit Hochwasser zu tun haben. Aber auch die schönen Erlebnisse wie die Teilnahme am Brunnenfest-Umzug 2019 in einer Rikscha. An ihrer Seite: Klaus Lutterberg, der sie als Arzt 1986 an einer verletzten Niere operierte und später lange Jahre Bürgermeister der Kurstadt war. Gern blättert sie in der bemerkenswert detaillierten Familienchronik, selbst die Unterlagen zum Hausbau von 1830 sind noch vollständig erhalten.

Was ist ihr Rezept für ein langes Leben? Ein wichtiger Teil ist die genetische Prägung: Vater Wilhelm wurde 90, Mutter Beta sogar 97 Jahre alt. Ansonsten hat Hannelore Seyfarth nie geraucht und trank nur zu ganz besonderen Anlässen mal ein Gläschen Alkoholisches. Seit einem Sturz 2017 sitzt sie die meiste Zeit im Rollstuhl, bekommt morgens und abends Besuch vom Pflegedienst. Auf die Familie kann sie sich sowieso in jeder Situation verlassen.