AfD provoziert breites Bündnis für Gegendemos in der Weimarer Innenstadt

Weimar. Rechtsextreme marschieren am Tag der Befreiung vom Nationsozialismus vor der Wiege der deutschen Demokratie auf. Theaterplatz wird weiträumig abgesperrt.

Zu Kundgebungen in der Innenstadt unter dem Motto „Stoppt die AfD“ haben in einer gemeinsamen Presseerklärung für Montag das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus (BgR) Weimar, die Initiative „Gold statt Braun“ sowie das Bündnis „Auf die Straße“ aufgerufen.

Zum Hintergrund schreiben sie: Ausgerechnet am 8. Mai, dem Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus, haben die „sogenannten Montagsspaziergängerinnen und -spaziergänger den Rechtsaußen der rechtsextremen Thüringer AfD, Björn Höcke, eingeladen, auf dem Weimarer Theaterplatz zu sprechen“. Ein Sprecher des Bündnisses „Auf die Straße“ betonte dazu, dass sich die „verschwörungstheoretische Szene Weimars damit endgültig als Vorfeldorganisation der extrem rechten AfD mit ihrem Thüringer Wortführer Björn Höcke entlarvt“. Eine BgR-Sprecherin fügte hinzu: „Höckes permanente menschenverachtende, rassistische und völkische Äußerungen im faschistischen Sprachduktus sind unerträglich und dürfen in einer Demokratie nicht unwidersprochen bleiben. Stellen wir uns in der Nähe des Theaters, dem Ursprungsort der ersten deutschen Demokratie, den neuen Faschisten entgegen.“

Parallel ruft die Initiative „Gold statt Braun“ auf, Fenster und Fassaden gold-farben zu verkleiden. Folie gibt es beim Theaterverband am August-Baudert-Platz 4 (Bahnhofsvorplatz) werktags 10 bis 18 Uhr.

Wegen der drei Versammlungen hat die Stadt für Montag auf dem Theaterplatz und in der Wielandstraße sowie im Bereich Wittumspalais/Schillerstraße/Schützengasse umfangreiche Einschränkungen für Passanten und Anlieger angekündigt. So werde ab etwa 16 Uhr bis in den Abend der Zugang zum Theaterplatz von der Polizei großflächig durch das Absperrgitter begrenzt. Anliegende Gewerbetreibende und Gastronomen würden durch die Versammlungsbehörde und die Polizei informiert.