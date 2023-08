Der Zugang zur Arbeitsagentur und zum Jobcenter in der Weimarer Rosenthalstraße.

Agentur sieht Herbstbelebung in Weimar und im Weimarer Land

Weimar. Zahl der Arbeitslosen in der Region ist im August leicht angestiegen. Das sind die konkreten Zahlen:

Die Arbeitslosigkeit in Weimar und im Weimarer Land ist im August dem Trend in Mittelthüringen gefolgt – und leicht angestiegen. Die Arbeitsagentur sprach von einer stabilen Lage bis hin zu einer Herbstbelebung. Unternehmen hätten zuletzt weniger Mitarbeitende entlassen und vermehrt Stellen gemeldet.

In Weimar waren im August 2012 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 84 mehr als im Juli. Die Arbeitslosenquote betrug wie vor einem Jahr 6,1 Prozent und lag 0,2 Prozent über dem Vormonatsniveau. Im Weimarer Land blieb die Arbeitslosigkeit bei 2065 Betroffenen mit einer Quote von 4,7 Prozent beinahe auf dem Niveau vom Juli.

Unterschiedliche Entwicklungen gab es bei der Zahl der Bürgergeld-Bezieher: In Weimar waren es im August 3384 Menschen, zwölf weniger als im Vorjahr. Im Landkreis stieg die Zahl nach Angaben der Arbeitsagentur um 133 auf aktuell 2906.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 442 Weimarer und 423 Menschen im Landkreis arbeitslos. Davon kamen 138 in Weimar und 170 im Kreis direkt aus einer Erwerbstätigkeit. 358 Menschen beendeten in der Stadt ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 114 eine Tätigkeit auf, im Weimarer Land waren es 395 beziehungsweise 127.

Die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Mitarbeitern ist unterschiedlich. Während die Zahl der neu gemeldeten 73 Stellen in Weimar im Vergleich zum Juli (-18) und dem Vorjahr (-31) niedriger ausfiel, gab es im August im Kreis 79 Stellen – drei mehr als im Juli und 19 mehr als vor einem Jahr. Es sind rund 700 Stellen in der Region unbesetzt, vor allem im Handel, fertigungstechnischen Berufen, im Bereich Verkehr und Logistik sowie Lebensmittel. In Weimar sind zusätzlich Mitarbeiter im Gastgewerbe gefragt.